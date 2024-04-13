Общество 13 апреля 2024, 18:11 Ямальский оленевод не узнал Путина в телефонном разговоре Оленевод из ЯНАО Пяк не узнал позвонившего ему Путина РИА «Новости»

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Оленевод из Ямало-Ненецкого автономного округа Енкся Пяк не узнал президента России Владимира Путина в момент разговора с ним. Об этом в Telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

«Оказывается, оленевод был настолько удивлен словами „все свои из Кремля“, что так и не понял, что все это время с ним время разговаривал Путин. Узнал от нашей программы через 15 минут после окончания разговора», — написал он.

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В пятницу Путин в Кремле проводил встречу с белорусским коллегой Александр Лукашенко. В ходе беседы президент решил позвонить семье оленеводов и поздравить ее с золотой свадьбой.

«Ваши друзья с вами, из Кремля. Поздравляю со свадьбой! Желаю всего самого лучшего и доброго», — сказал глава государства в телефонном разговоре.

Семья Пяк является потомственными оленеводами, проживающими в ЯНАО. В пятницу, 12 апреля, супруги отметили свою 50-ю годовщину свадьбы.