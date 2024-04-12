Общество 12 апреля 2024, 16:24 Путин и Лукашенко позвонили семье оленеводов Путин и Лукашенко поздравили семью оленеводов с золотой свадьбой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко связался с многодетной семьей оленеводов и поздравил ее с золотой свадьбой. Об этом сообщили в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА «Новости».

«Енкся Ильмович, нас слышно? С вами из Кремля, ваши друзья. Поздравляем вас и Зою Игрумовну с золотой свадьбой, с юбилеем! Желаем вас успехов, всего самого доброго. Надеемся, что еще увидимся, — сказал Путин в телефонном разговоре.

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Глава государства рассказал семейству Пяк, что находится в Кремле на встрече с Лукашенко, а также космонавтами.

«Во всех ваших успехах главное — это семья. Это основа всего происходящего в жизни, во всем движении вперед. Желаем вам всего самого доброго», — добавил он.

Семья Пяк — потомственные оленеводы, она победила в конкурсе «Семья года». В январе 2024 года глава Пяк рассказал Путину, что 12 апреля отпразднует с женой 50-ю годовщину свадьбы.

В пятницу Путин и Лукашенко провели также переговоры в закрытом формате.