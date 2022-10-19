Перечислены социальные гарантии для мобилизованных | 360°

Общество 19 октября 2022, 15:42 Перечислены социальные гарантии для мобилизованных «Объясняем.РФ»: узнать о соцгарантиях для мобилизованных можно на «Госуслугах» Минобороны РФ

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Военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, имеют ряд социальных гарантий. В частности, им предоставляются денежное пособие и отпуск от 30 суток. Об этом сообщил портал «Объясняем.РФ» в своем Telegram-канале.

Речь идет об основном отпуске. Его длительность зависит от общей продолжительности военной службы в льготном исчислении.

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«Также они обеспечиваются денежным довольствием, продовольствием и вещами, банно-прачечным обслуживанием», — сказано в сообщении.

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Военные имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатные лекарства. Также им бесплатно дадут медицинские изделия, выписанные по назначению врача.

Кроме того, военнослужащие подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств из федерального бюджета.

Они могут учиться в военных профессиональных образовательных учреждениях, военных вузах или других организациях, которые находятся в ведении органов власти и где предусмотрена военная служба. Речь, в частности, идет о программах профессионального обучения или дополнительном профессиональном образовании.

Военнослужащие, которые временно или постоянно выполняют задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, получают дополнительные социальные гарантии и компенсации.

На портале «Объясняем.РФ» разработали и запустили специальный чат-бот. Он предоставляет ответы на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в стране. Чат-бот доступен на таких платформах, как «ВКонтакте», Telegram, Viber.