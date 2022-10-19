Важное 19 октября 2022, 15:04 Мобилизованные будут получать по 195 тысяч рублей ежемесячно — Путин Президент Путин заявил, что мобилизованные будут получать по 195 тысяч рублей ежемесячно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин объявил о том, что денежное пособие рядовых мобилизованных составит 195 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что Россия гордится каждым новым человеком, который поступил на военную службу. По его словам, российские военные должны быть обеспечены всем необходимым.

Реклама

Частичная мобилизация началась в стране 21 сентября. Планировалось привлечь 300 тысяч резервистов, об этом говорил министр обороны Сергей Шойгу. Российский лидер говорил 14 октября, что уже мобилизованы 222 тысячи россиян.