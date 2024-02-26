Мир 26 февраля 2024, 17:50 Чистосердечное признание. Зачем США хвастать шпионской сетью против России на Украине NYT: Украина использует разведданные ЦРУ для ударов по России Global Look Press

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В материале The New York Times рассказали факты, о которых в России твердили без малого 10 лет: спецслужбы США чувствуют себя на Украине как дома, собирая данные об РФ, обучая украинских агентов для работы на нашей территории, а также крайне сдержанно реагируя на попытки киевских националистов при помощи разведданных ЦРУ подмять под себя ДНР и ЛНР. И это все — до начала СВО. Теперь же, когда контрнаступление ВСУ провалилось, Авдеевку освободили, а конгресс США не желает расставаться с 60 миллиардами долларов для Владимира Зеленского, американские СМИ взяли курс на «чистосердечное признание».

Агенты, базы, диверсии, убийства. О чем рассказали журналисты NYT?

Авторы американской газеты постарались сделать подробный материал о том, как ЦРУ орудует на украинской территории, максимально комплиментарным Киеву. В их системе ценностей разведка США героически помогает героическим украинцам (читай: организаторам политических убийств, кровавых диверсий и ударов по мирным жителям) давать отпор России. Но дьявол, а в нашем случае — неудобная правда, как известно, в этих вопросах таится в деталях.

Журналисты мимоходом сообщили, что бункер на украинской территории готовит маршруты для дронов-камикадзе, цель которых — Ростов-на-Дону. Что украинские спецслужбы фактически должны были с самого переворота на Майдане выслуживаться перед США, чтобы доказать, что подходят на роль верного союзника против России. Примерно это заявил тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан.

«Бреннан объяснил, что для того, чтобы получить помощь ЦРУ, украинцы должны доказать, что они могут предоставить американцам ценную информацию», — указали в статье.

Украинские нацисты празднуют третью годовщину Евромайдана горящими покрышками / Global Look Press

Еще одна говорящая деталь: когда после Майдана к власти пришли западные ставленники, тогдашняя внутренняя разведка Украины восприняла это как шаг враждебный, поэтому все данные уничтожила: сожгла документы, разбила компьютеры. Это журналисты описали, рассказывая о том, как назначенный главой разведки Валентин Наливайченко обратился за помощью к ЦРУ и Ми-6, чтобы буквально создать спецслужбу заново.

Вот вам и независимость. «Любимую жену» ЦРУ примерно с 2015 года использовали для вербовки россиян.

«Для россиянина позволить себя завербовать американцу — это совершить абсолютное, высшее предательство и измену. Но для того, чтобы россиянина завербовал украинец, — это просто разговор друзей за кружкой пива», — гордо заявил журналистам генерал Валерий Кондратюк, ранее возглавлявший военную разведку Украины.

С 2016 года ЦРУ любовно кормило киевский режим технологиями для перехвата данных, мощными серверами, учило молоденьких агентов — таких, как нынешний глава ГУР Кирилл Буданов. И все эти активы вскоре Киев направил против требовавших на тот момент только автономии ДНР и ЛНР. А аппетиты были еще больше.

Примерно в это время Кондратюк был крайне обижен, что ЦРУ не дало ему послать в Россию диверсантов и заминировать железные дороги на случай конфликта — американцы поинтересовались, не тронулся ли украинский генерал рассудком. Он же решил, что в следующий раз просто не будет спрашивать у большого американского брата разрешения, но вскоре вылетел за дерзость с должности.

«Но Украина не отступила!» — патетически продолжили журналисты NYT, описывая, как мощности ЦРУ в обход Вашингтона использовались для подлых убийств видных глав ополчения ДНР и ЛНР — комбатов Моторолы и Гиви, затем — первого главы ДНР Александра Захарченко.

Global Look Press

Авторы газеты пытались усидеть на двух стульях, периодически подчеркивая, что Соединенные Штаты не выступали за все «перегибы» Киева, но одновременно рассказывая, что агенты ЦРУ, офицеры, остались на западе Украины после начала СВО. И как же теперь не считать США открытыми участниками конфликта?..

«Они нажимают на курки? Нет. Помогают ли они с выбором целей? Абсолютно», — прокомментировал журналистам обстановку американский чиновник.

Зачем же США так открыто и спокойно признались, что их разведка обеими руками и ногами лет 10 как влезла в украинский кризис, разросшийся до боевых действий? Чтобы убедить палату представителей конгресса США прекратить валять дурака и одобрить проект финансирования Украины.

Ради этой цели NYT даже пошла на риск: опубликовала слова одного из украинских офицеров, который уверен, что Штаты рано или поздно кинут Украину, как до этого хладнокровно оставили свою предыдущую разведбазу на основе целой страны — Афганистан.

Вся суть статьи, которую подали как шпионское откровение, на деле лишь раскрывает не самые важные, хотя и говорящие подробности всего того зла, что Украина творила с 2014 года — по отношению не только к России, но и к себе. И материал сводится к непрозрачному намеку: США пока что считают происходящее на Украине «своей войной». Но это до первого эвакуационного самолета.