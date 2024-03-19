Власть 19 марта 2024, 13:17 Путин выступит на заседании коллегии ФСБ 19 марта РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин во вторник, 19 марта, выступит на заседании коллегии ФСБ, а также встретится с лидерами фракций Госдумы. Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня в середине дня Путин посетит заседание коллегии Федеральной службы безопасности России. <…> Будет открытая часть — выступление главы государства», — процитировало его РИА «Новости».

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Официальный представитель Кремля напомнил, что это ежегодное мероприятие.

Мероприятие с главами фракций и еще несколько встреч у президента намечены на вторую половину дня, добавил Песков.

Накануне, 18 марта, Путин встретился с кандидатами на должность президента России. Он оценил ход избирательной кампании, принял поздравления с победой на выборах, порассуждал о необходимых изменениях в налоговой системе и системе образования, вопросах социальной сферы. Кроме того, глава государства принял участие в митинге-концерте в честь 10-летия возвращения Крыма в состав РФ.