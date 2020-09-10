Путин призвал восстановить занятость в России до уровня 2019 года

«Занятость в РФ необходимо восстановить к концу следующего года», — сказал российский лидер.

Он добавил, что основой структурных изменений для экономики России должны стать принимаемые в настоящее время меры.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее предложил бороться с бедностью при помощи интернета. Переход на безналичный расчет сократит число только «притворяющихся бедными». А модель «Мотивация к росту» будет стимулировать человека к заработку и тому, чтобы приносить пользу стране и экономике.

Мировому рынку тем временем предсказали «эпоху беспорядка». Новые времена ознаменуются тем, что китайская экономика возвысится над американской. Ситуация будет похожа на противостояние США и СССР в период холодной войны.

По мнению российского эксперта, озвученные банком Deutsche Bank данные ничем не подкреплены.