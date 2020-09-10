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    10 сентября 2020, 11:56

    Экономист назвал «шумом» заявление Deutsche Bank об «эпохе беспорядка»

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка» на мировом рынке. Экономист Вячеслав Зайченко рассказал «360», что данные банка ничем необоснованны и все это очередной хайп.

    Автор доклада о «веке беспорядка» Джим Рейд предположил, что характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, и все это будет похоже на противостояние США и СССР во время холодной войны.

    «Сопоставления Китая, Америки и СССР неправильное хотя бы потому, что у СССР никогда не было первой экономики мира, а Китай таковой является. Это принципиально важное отличие», — заявил Зайченко.

    Эксперт считает, что СССР был бедной державой: «Им еле-еле хватало, чтобы закрывать „завтрашний день“». Что касается Китая, то эта страна уже несколько лет подряд опережает США по темпам мирового ВВП: «На данный момент ВВП Китая составляет почти 25%, у Америки около 20%. То есть, они занимают 45% мирового ВВП. Как мы видим, это даже не половина мировой экономики».

    Экономист уверен, что данные в докладе «завышены и преувеличены».

    «Это шумы, которые сказываются на общем мировом порядке. Но надо всегда помнить, что есть третий игрок, который занимает огромную часть ВВП — это весь Евросоюз», — объяснил Зайченко.

    При этом он добавил, что есть еще Индия, тихоокеанский регион Австралии и Япония, которая закрывает оставшуюся часть мирового ВВП.

    Пошумят, поговорят об этом пару дней, забудут. <...> Просто кому-то хочется получить хайп на своих выводах

    Вячеслав Зайченко.

    Китай, по мнению экономиста, быстро адаптируется под все изменения, потому что у них есть правильная экономическая модель: «Беспорядков точно не будет. Это как раз очень хороший системный порядок».

    Новости SMI.FM