Экономист назвал «шумом» заявление Deutsche Bank об «эпохе беспорядка»

Deutsche Bank предсказал «эпоху беспорядка» на мировом рынке. Экономист Вячеслав Зайченко рассказал «360», что данные банка ничем необоснованны и все это очередной хайп.

Автор доклада о «веке беспорядка» Джим Рейд предположил, что характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над экономикой США, и все это будет похоже на противостояние США и СССР во время холодной войны.

«Сопоставления Китая, Америки и СССР неправильное хотя бы потому, что у СССР никогда не было первой экономики мира, а Китай таковой является. Это принципиально важное отличие», — заявил Зайченко.

Эксперт считает, что СССР был бедной державой: «Им еле-еле хватало, чтобы закрывать „завтрашний день“». Что касается Китая, то эта страна уже несколько лет подряд опережает США по темпам мирового ВВП: «На данный момент ВВП Китая составляет почти 25%, у Америки около 20%. То есть, они занимают 45% мирового ВВП. Как мы видим, это даже не половина мировой экономики».

Экономист уверен, что данные в докладе «завышены и преувеличены».

«Это шумы, которые сказываются на общем мировом порядке. Но надо всегда помнить, что есть третий игрок, который занимает огромную часть ВВП — это весь Евросоюз», — объяснил Зайченко.

При этом он добавил, что есть еще Индия, тихоокеанский регион Австралии и Япония, которая закрывает оставшуюся часть мирового ВВП.

Пошумят, поговорят об этом пару дней, забудут. <...> Просто кому-то хочется получить хайп на своих выводах Вячеслав Зайченко.

Китай, по мнению экономиста, быстро адаптируется под все изменения, потому что у них есть правильная экономическая модель: «Беспорядков точно не будет. Это как раз очень хороший системный порядок».