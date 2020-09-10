Спецпредставитель Путина рассказал о борьбе с бедностью с помощью интернета

Также, по словам Пескова, необходимо довести до каждого человека инфраструктуру электронного взаимодействия.

Борьба с бедностью с помощью информационных технологий строится на двух моделях. Первая под названием «Справедливая точность» предполагает, что из-за перехода на безналичные расчеты сократится число тех, кто «притворяется бедным».

Вторая — «Мотивация к росту» — призвана стимулировать человека к тому, «чтобы он начал постоянно зарабатывать, выйдя из позиции „человек, который постоянно находится на социальной помощи государства“ в позицию „человека, который приносит пользу стране, экономике“», сообщил Песков.

По планам правительства, к 2024 году цифровые услуги должны быть доступны в подавляющем большинстве населенных пунктов, к 2030 году они должны быть у 97% домохозяйств.