Путин призвал ускорить рост МРОТ | 360°

Власть 08 ноября 2022, 19:26 Путин призвал ускорить рост МРОТ Президент Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту МРОТ РИА «Новости»

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Российское правительство должно подготовить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах поддержки семей с детьми.

«Прошу правительство представить ряд новых предложений, в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда», — сказал российский лидер.

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МРОТ должен существенно превышать величину прожиточного минимума в стране. А разрыв между этими двумя показателями, отметил Путин, — расти в сторону повышения реальных доходов граждан.

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Президент отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная. Он заявил, что уровень безработицы в России находится на минимальном уровне.

Путин подчеркнул, что нельзя забывать о вопросах, связанных с доходами семей с детьми, несмотря сложившуюся в мире ситуацию, сообщил RT.

Президент на совещании также сказал о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года. Он напомнил, что в 2020 году право на маткапитал приобрели семьи, в которых родился первенец.