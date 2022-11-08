Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года | 360°

Важное 08 ноября 2022, 18:54 Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года Президент Путин: в России программа маткапитала продлена до конца 2026 года РИА «Новости»

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Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей.

Глава государства напомнил, что в 2020 году в стране расширили круг получателей материнского капитала: право на него приобрели те семьи, где рождается первенец.

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«Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают маткапитал. А сама программа продлена до конца 2026 года», — добавил он.

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Президент заметил, что в последние годы в России запустили целую систему мер поддержки и для беременных женщин, и для семей, где уже родились дети.

«В том числе с апреля текущего года право на ежемесячные выплаты получили нуждающиеся семьи с детьми от восьми до 17 лет», — напомнил глава государства.

Путин обратил внимание, что главной задачей государственной поддержки является сведение к минимуму угрозу бедности для семей россиян — и тех, где еще ждут ребенка, и тех, кто уже растит детей.