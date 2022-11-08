Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России | 360°

Общество 08 ноября 2022, 18:56 Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России Президент Путин: уровень безработицы в России находится на минимальном уровне РИА «Новости»

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Ситуация на рынке труда в России стабильная, уровень безработицы находится на минимальном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о поддержке доходов семей.

Глава государства отметил, что темпы реального роста зарплат в стране пока отстают от роста цен.

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«Но эта ситуация должна меняться к лучшему», — сказал Путин.

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Россия должна увеличивать поддержку семей с детьми, делать ее более эффективной и весомой, отметил президент.

Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков также сообщил, что по итогам 2022 года ожидается рост заработной платы, а в 2023 году он превысит инфляцию.

Ранее глава Минтруда заявил, что уровень безработицы в России по итогам 2022 года будет сопоставим со средними значениями 2021 года. Министр напомнил об отраслевых мерах поддержки, которыми могут воспользоваться отечественные предприятия.