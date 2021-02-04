Путин призвал сделать сдерживание цен на продукты ощутимым для россиян
«В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат», — сказал Путин. Его процитировал ТАСС.
Он поддержал предложение Минэкономразвития дополнительно инвестировать в сельское хозяйство. Вкладывать планируют средства, полученные с внешних рынков за счет ценового демпфера. Российский лидер отметил, что ситуация на мировом рынке становится все хуже.
Президент подчеркнул, что цены на социально значимые товары должны регулироваться с помощью рыночными механизмов и без административного давления.
Замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что цены на социально значимые товары в России снизятся во втором квартале 2021 года. Она отметила, что они ориентируются на данные статистики.
По сведениям Росстата, в последнюю неделя января повысились цены на мясо, овощи и водку. Еще с конца прошлого года потребители заметили повышение ценника на подсолнечное масло и сахар.