facebook_pixel
    04 февраля 2021, 11:55

    Путин призвал сделать сдерживание цен на продукты ощутимым для россиян

    Наза Салех Захи

    Жители России должны почувствовать, что действия правительства по сдерживанию цен на продовольствие дают результат. Такое заявление сделал президент Владимир Путин встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
    Путин призвал сделать сдерживание цен на продукты ощутимым для россиян

    «В конечном итоге потребитель внутри страны должен почувствовать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граждан ожидаемый результат», — сказал Путин. Его процитировал ТАСС.

    Он поддержал предложение Минэкономразвития дополнительно инвестировать в сельское хозяйство. Вкладывать планируют средства, полученные с внешних рынков за счет ценового демпфера. Российский лидер отметил, что ситуация на мировом рынке становится все хуже.

    Президент подчеркнул, что цены на социально значимые товары должны регулироваться с помощью рыночными механизмов и без административного давления.

    Замминистра экономического развития Полина Крючкова заявила, что цены на социально значимые товары в России снизятся во втором квартале 2021 года. Она отметила, что они ориентируются на данные статистики.

    По сведениям Росстата, в последнюю неделя января повысились цены на мясо, овощи и водку. Еще с конца прошлого года потребители заметили повышение ценника на подсолнечное масло и сахар.