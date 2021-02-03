Цены на овощи и водку подросли в России

Цены на некоторые продукты в России в течение недели выросли. Подорожали овощи, водка и мясо. Обеденный чек в столовых, кафе и закусочных тоже стал выше.

Росстат подсчитал динамику цен с 26 января по 1 февраля, уточнило РИА «Новости». Водка стала дороже на 0,2%, на предыдущей неделе цена на этот алкогольный напиток поднялась на 0,1%. Помидоры дорожали медленнее: рост их стоимости замедлился с 2% до 1,9%. С огурцами складывалась противоположная ситуация — 6,9% против 2,4%.

С 26 января по 1 февраля дороже стало мясо кур и маргарин — на 0,5%. На 0,2% поднялись цены на говядину, баранину и мороженую рыбу. Такие же показатели у стерилизованного молока и фруктово-ягодных консервов для детского питания. Стоимость колбас, жирного творога, сычужных сыров и сухих молочных смесей для детского питания увеличилась на 0,1%. В процентном соотношении аналогичное подорожание зафиксировали на обеды в столовой, кафе или закусочной. Общепит в организации в статистику не включали.

В течение недели цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,6%. Недельный рост за предыдущий период составлял 1,4%.

Дешевле стали шоколадные конфеты и поваренная соль — на 0,3%. За рис и карамель придется заплатить на 0,2% больше, за сливочное масло, сметану, мясные и овощные консервы для детского питания и печенье — на 0,1%. Прежним остался ценник на свинину, сосиски и сардельки, мясные консервы, черный чай и пастеризованное молоко.