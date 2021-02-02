Названы сроки снижения цен на социально значимые товары в России

Представитель ведомства пояснила, что ориентируется на поступающие данные статистики. При сравнении января 2021 года с аналогичным периодом прошлого года можно говорить о том, что пик годовой инфляции еще впереди.

Полина Крючкова отметила, что меры по сдерживанию цен на социально значимые товары позволят стабилизировать показатели ежемесячной инфляции.

«Оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом России по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале 2021 года начнется снижение потребительских цен по отношению к прошлому году», — пояснила она.

По данным Росстата, с начала января 2021 года цены на потребительские товары выросли на 0,8%, что в два раза выше по отношению к январю прошлого года, когда прибавка составила 0,4%. Годовая инфляция по состоянию на 25 января 2021 года находится на уровне 5,29%. Для сравнения: по итогам 2020 года инфляция составила 4,9%. Согласно принятому Федеральному бюджету, в 2021 году доходы составят 18,765 триллиона рублей с расходами в 21,52 триллиона. Уровень инфляции ожидается не выше 3,7%.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на рост цены на подсолнечное масло и сахар. Он потребовал принять меры, чтобы исправить эту ситуацию. Министерство сельского хозяйства и Минпромторг подписали с крупнейшими ретейлерами соглашение о стабилизации цен. Срок действия документа рассчитан до 1 апреля 2021 года.