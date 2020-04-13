Путин призвал подумать над резервом масок и защитных костюмов для медработников

Президент России Владимир Путин считает, что правительство должно заняться централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Такое заявление он сделал на совещании по борьбе с коронавирусом.

В таком же порядке нужно закупать оборудование и препараты, необходимые для лечения коронавирусной инфекции.

«Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованны», — отметил он.

Президент добавил, что работники скорой помощи, сотрудники больниц и поликлиник в последние недели работают очень напряженно. Глава государства потребовал доложить ему о том, на каком этапе находится формирование дополнительных медицинских бригад. На помощь специалистам должны прийти врачи других специальностей, а также сотрудники и студенты профильных вузов и училищ.

Российский лидер отметил, что ситуация с заболеваемостью в России постоянно меняется — и не в лучшую сторону. Он считает, что ближайшее недели станут определяющими.

По последним данным, за последние сутки в РФ зарегистрировано 2558 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных увеличилось до 18 328.