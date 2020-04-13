Более 2500 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса. Общее число достигло 18 328.

«За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек», — сообщает оперативный штаб.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Всего в России 18 328 пациентов с подтвержденной инфекцией в 82 регионах страны. За время пандемии спасти не удалось 148 человек. Уже выписались из больниц 1470 вылечившихся от COVID-19.

Сейчас все заразившиеся находятся в специальных изолированных боксах под постоянным наблюдением врачей. Медики выясняют, с кем в последнее время контактировали пациенты, чтобы проверить этих людей на наличие инфекции.

12 апреля сообщалось о 15 770 случаях заболевания COVID-19. Днем ранее этот показатель находился на отметке в 13 584 человека. Власти страны принимают активные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас не работают кафе, кинотеатры, парки и другие заведения. Большинство компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу. Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.