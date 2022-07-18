Путин призвал поддержать институты развития, попавшие под санкции

Для попавших под санкции институтов развития нужно разработать системные меры поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Здесь (в сфере институтов развития — прим. ред.) тоже нужны какие-то системные меры поддержки этих структур, поскольку они практически все попали под санкции. Здесь нужно понять, как мы их поддержим и чего от них будем ожидать», — сказал Путин.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ответил, что займется этим вопросом и проведет оценку.

Во время заседания президент обратил внимание, что России намеренно ограничили доступ к высоким технологиям. И сделали это, чтобы сдержать ее развитие, считает Путин. Тем не менее страна не опустит руки и не впадет в состояние растерянности.

Также во время своего выступления президент раскритиковал Ростех за скромные результаты в плане развития сквозных цифровых технологий.