России намеренно ограничили доступ к высоким технологиям, чтобы сдержать ее развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Против нашей страны намеренно используется практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что страна не опустит руки и не впадет в состояние растерянности.

«Мы будем искать новые решения, понимая весь объем трудностей. Россия не сможет развиваться оторванно от остального мира», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что в современном мире невозможно огородиться от остальных стран.

«Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить забор. Это невозможно», — заключил глава государства.

Ранее Фонд «Общественное мнение» сообщил, что 79% россиян полностью доверяют Путину, писала газета «Известия».