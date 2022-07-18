России намеренно закрыли доступ к высоким технологиям — Путин
Президент РФ Путин: России намеренно закрыли доступ к высоким технологиям
России намеренно ограничили доступ к высоким технологиям, чтобы сдержать ее развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Против нашей страны намеренно используется практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам. Нам пытаются выставлять преграды, чтобы сдержать развитие России», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что страна не опустит руки и не впадет в состояние растерянности.
«Мы будем искать новые решения, понимая весь объем трудностей. Россия не сможет развиваться оторванно от остального мира», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что в современном мире невозможно огородиться от остальных стран.
«Но так и не будет. В современном мире невозможно циркулем обвести и выставить забор. Это невозможно», — заключил глава государства.
Ранее Фонд «Общественное мнение» сообщил, что 79% россиян полностью доверяют Путину, писала газета «Известия».