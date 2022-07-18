Путин раскритиковал Ростех за скромные результаты по 5G

Проекты Ростеха по развитию сквозных цифровых технологий показали скромные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, коллеги сейчас будут говорить — финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Источник фото: РИА «Новости»

Он уточнил, что речь идет о создании сетей пятого поколения 5G, развитии производства оборудования для внедрения интернета вещей и микроэлектронной отрасли. Президент России поручил премьер-министру Михаилу Мишустину взять на особый контроль реализацию проектов по высокотехнологичным направлениям и определить «более амбициозные показатели» исходя из нынешних потребностей экономики.

Владимир Путин отдельно обратил внимание на необходимость искать новые решения в условиях санкций, сообщили «Известия». Он призвал не пребывать в растерянности, а использовать разработки отечественных компаний.