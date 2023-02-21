Важное 21 февраля 2023, 12:42 Путин поручил создать госфонд и закрепить за каждой семьей участника СВО персонального соцработника Президент Путин поручил создать в России госфонд помощи семьям участников СВО и ветеранам

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В России создадут государственный фонд по оказанию адресной помощи семьям погибших и ветеранам спецоперации. За каждым закрепят соцработника, который поможет решать проблемы персонально. Президент Владимир Путин поручил запустить его до конца 2023 года.

«Наш долг поддержать семьи, потерявшие родных и близких, поддержать их, поднять детей, дать им образование. Каждая семья должна получить поддержку», — сказал он на оглашении послания Федеральному собранию.

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Госфонд займется координацией социальной помощи, получения образования и повышения квалификации, реабилитации, ухода на дому и протезирования, занятий спортом и предпринимательством. За каждой семьей и участником спецоперации закрепят координатора — соцработника, который в режиме реального времени поможет решать возникающие вопросы. Владимир Путин поручил развернуть работу фонда во всех регионах в этом году.

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«Прошу правительство в кратчайшие сроки решить организационные вопросы. Работа должна строиться по принципу открытого окна, без казенщины и бюрократии», — поручил глава государства.

Бесплатную реабилитацию для участников спецоперации уже организовали в Рузе. Там же изготовят протезы по индивидуальным меркам.