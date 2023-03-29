Важное 29 марта 2023, 14:34 Путин рассказал о позитивной динамике российской экономики Президент Путин: экономика России демонстрирует позитивную динамику РИА «Новости»

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Экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

«Известно, что российская экономика начиная с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке», — сказал глава государства.

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По его словам, российские компании развиваются за счет тех, кто ушел с рынка. Кроме того, укреплению отечественной экономики способствует активное развитие связей с быстрорастущими странами Востока и Юга.

Одновременно президент особо подчеркнул, что возврат экономических показателей на траекторию роста не должен расслаблять. Предприятиям необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы поддерживать позитивные тенденции.

Ведущим фактором экономического роста Путин назвал устойчивое увеличение внутреннего спроса.

Ранее слова российского лидера о долларе и юане напугали американских конгрессменов.