Путин призвал Макрона и Шольца повлиять на Украину для прекращения преступлений нацбатальонов

Президент России Владимир Путин призвал французского президента Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца повлиять на Украину для прекращения «преступных действий» нацбатальонов. Информация о результатах переговоров появилась на сайте кабмина. Путин указал коллегам на то, что украинские силовики препятствуют эвакуации мирных жителей и допускают прочие «грубейшего нарушения норм международного гуманитарного права».

«Были приведены многочисленные факты <…> внесудебных расправ над несогласными, взятия в заложники и использования мирных жителей в качестве живого щита, размещения тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов. Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации. Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», — говорится в сообщении.

Также Путин подробно сообщил о серии переговоров представителей России и Украины, прошедших в последние дни в видеоформате. Лидеры трех стран рассмотрели вопросы, «связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований», и договорились о продолжении контактов по украинской проблематике.

Ранее стало известно, что нацисты расстреляли автобус с жителями Мариуполя, которые пытались выехать по гуманитарному коридору. По словам одного из беженцев, двое погибли, многие ранены.