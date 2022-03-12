СМИ сообщили о начале переговоров Путина с Макроном и Шольцем

Президент РФ Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь проводят телефонные переговоры. Об этом сообщило Agence France-Presse, ссылаясь на информацию Елисейского дворца.

Тема переговоров не сообщается. Известно, что двумя сутками ранее лидеры обсуждали украинскую тему. Комментариев по итогам переговоров не давалось.

Перед этим Путин и Шольц обсуждали варианты политико-дипломатических усилий в контексте развития ситуации вокруг специальной операции по защите жителей Донбасса и итоги третьего раунда переговоров между РФ и Украиной. Макрона 6 марта Путин проинформировал о провокации националистов и диверсантов в районе Запорожской АЭС.

Эммануэль Макрон 7 марта выступил с пессимистичным прогнозом по ситуации на Украине. Он выразил мнение, что обстановка в Донбассе не будет урегулирована в ближайшее время, хотя он на это и надеется. По словам французского президента, Россия сейчас потребовала от Украины очень жестких условий. Он подчеркнул, что Франция не собирается вмешиваться в ситуацию.