Путин призвал допустить «в конце концов» родителей к проверкам школьного питания

Президент РФ Владимир Путин призвал главу Минпросвещения Сергея Кравцова допустить родителей к контролю за качеством питания в школах. Об сообщило РИА «Новости».

Глава государства в ходе встречи заявил, что качество питания в школах нужно проверять.

«Надо допустить, в конце концов, родителей до контроля за качеством питания», — сказал Путин.

Президент добавил, что нужно организовать все-таким образом, чтобы в школах соблюдались санитарные условия. Эту работу могут организовать родительские комитеты, указал он.

Ранее идею о проверке школьного питания родителями поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина заявил, что считает родителей самыми объективными и независимыми инспекторами качества питания в школьных столовых, ведь они лучше всех понимают, что нужно их детям.

В марте в Красноярском крае почти 100 школьников отравились салатом из свежих овощей. Вспышка отравления произошла сразу в нескольких школах Красноярска. Врачи выявили у детей иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез.