Мишустин поддержал проверку школьного питания родителями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает родителей самыми объективными и независимыми инспекторами качества питания в школьных столовых. Они лучше всех понимают, что нужно их детям.

«В барнаульской школе, где мы были, родители принимают участие в контроле за организацией питания, я сам это видел. Это очень хороший опыт, надо и в других школах активнее привлекать родителей к этой работе», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщил ТАСС.

Мишустин заявил о недопустимости отравлений в школьных столовых. Последний крупный случай был замечен в Красноярском крае. Во всех школьных столовых в каждом регионе страны еда должна быть качественной и здоровой, добавил Мишустин.

Премьер потребовал от своего заместителя Татьяны Голиковой доложить о принимаемых мерах. Он поручил ей держать ситуацию на контроле и обратил внимание губернаторов на эту проблему.

Он сказал, что все ученики начальных классов должны иметь бесплатное горячее питание. Однако главное, по его мнению, следить за качеством.

«Недопустимо проявлять халатность по отношению к детям и уж тем более к их здоровью», — подчеркнул Мишустин.

Губернаторский проект «Родительский контроль» запущен в Подмосковье в 2020 году. Он позволяет родителям школьников прийти в школу и попробовать еду, которой кормят их детей.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила по умолчанию подключать режим «Родительский контроль» на сим-картах телефонов, которые покупаются для детей.