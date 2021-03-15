Школьники массово отравились в Красноярске салатом. Склад с овощами был буквально покрыт иерсиниями

В Красноярском крае почти сто школьников отравились салатом из свежих овощей. Случай оказался серьезней обычной кишечной инфекции — дети попали в больницу и рискуют получить серьезные последствия для здоровья. Виновниками считают мышей и неправильную обработку продуктов.

В начале марта в нескольких школах Красноярска произошла вспышка массового отравления. Медики выявили у 91 ученика от 7 до 14 лет иерсиниозную инфекцию, вызвавшую псевдотуберкулез. Дети отравились в 25 школах города, сообщил официальный портал края. 56 пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, написала «Российская газета».

Из-за массового отравления в школьных столовых устроили проверку, которая показала, что детям стало плохо после употребления салатов из моркови с яблоками и салата «Витаминный». Роспотребнадзор проверил поставщика продуктов. На овощебазе специалисты обнаружили, что иерсиниями были загрязнены не только овощи, но и упаковка, оборудование и инвентарь.

Производство тут же было закрыто. Из оборота изъяли более 1,3 тонны овощей. Ситуацию взяла под личный контроль руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Также начала проверку и прокуратура Красноярского края, которая открыла горячую линию по организации питания детей в образовательных учреждениях.

Знать врага в лицо

Иерсиниоз (кишечный иерсиниоз) — острое инфекционное заболевание человека и животных. Источником инфекций в природе являются мелкие грызуны, а также коровы и мелкий рогатый скот, которые болеют остро или выделяют возбудителя. Основной путь передачи инфекции — через продукты питания, на которых при небольшой плюсовой температуре микробы могут длительно сохраняться и размножаться.

«Любая инфекция опасна своими осложнениями. Но в отличие от стандартных кишечных инфекций иерсиния — более патогенная бактерия и имеет системные воздействия на весь организм, а не только в точке своего проникновения», — рассказал «360» кандидат медицинских наук, главный врач, врач-педиатр Евгений Тимаков.

Бактерия вызывает циркуляцию так называемых иммунных комплексов, в результате чего происходит специфический иммунный ответ. Организм начинает реагировать гиперпродукцией антител на эту инфекцию и поражает сам себя, пояснил врач-педиатр.

«Могут возникать поражения кожных покровов, васкулит, поражение сердца с различными перикардитами, поражение внутренних органов: поджелудочной железы, печени, почек. Может быть очень много негативных последствий, вплоть до инвалидности из-за частичной или полной потери функции какого-нибудь органа. Бактерия опасная, бактерия серьезная», — уточнил Евгений Тимаков.

Эксперт отметил, что пока не появятся симптомы высыпаний, которые специфичны для этого заболевания, или не будут сданы анализы крови и кала, выявить иерсиниоз и не спутать его с обычной кишечной инфекций довольно сложно. Лечение же может продлиться от недели до нескольких месяцев.

Подарок от мышки

Однако главную проблему Евгений Тимаков видит в том, что от этой инфекции никто не защищен. Ведь переносчиками бактерий выступают обычные мыши и крысы, которых часто можно встретить на складе овощей или зерна.

«Технически невозможно полностью ограничить продукцию на овощебазах от мышей. И особенно трудно перекрыть доступ грызунам зимой, когда им нечего есть. Единственное, что может помочь, — обработка продуктов перед использованием: тщательное промывание, чтобы максимально снизить или убрать концентрацию бактерий», — пояснил кандидат медицинских наук.

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН, доктор биологических наук Александр Чепурнов отметил, что работники овощебаз также рискуют подхватить вирус.

«Это очень тяжелое заболевание. И здесь очень важно быть внимательными сотрудникам овощехранилищ. Там подключается такой неприятный момент, как вторичные аэрозоли — распространение инфекционных агентов с пылью», — пояснил профессор-вирусолог в беседе с «360».

Экскременты грызунов высыхают, и бактерии могут вместе с пылью переноситься на руки человека, на тару и на сами продукты. Поэтому важно соблюдать правила элементарной гигиены.

«Мы, к сожалению, должны будем пойти по пути, по которому уже идет ряд стран, уделяя внимание вопросам биологической безопасности. Они очень широкого плана и буквально за два-три поколения вышли на совершенно иной уровень. Например, в моем детстве никому и в голову не приходило опасаться чужой крови. А сегодня мы уже знаем про ряд серьезных заболеваний, передающихся с кровью. Это и гепатит B, C, а главное — вирус иммунодефицита человека», — отметил Александр Чепурнов.

Халатность или нарушение?

После происшествия глава Красноярска Сергей Еремин уволил двух чиновников мэрии: руководителя «Центра питания» и замначальника горобразования, — сообщило издание Ngs24.ru. Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности, а полиция, по материалам Роспотребнадзора, — о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Источником распространения инфекции признаны складские помещения СПК «Аленушка», а также цеха ООО «Респект», занимающееся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Глава «Аленушки» был задержан, а директор «Респекта» — 47-летняя Елена Безруких — объявлена в розыск.

По мнению адвоката МКА «Аронов и Партнеры» Евгения Розенблата, в данной ситуации наиболее уместна статья часть 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

«Это преступление небольшой тяжести и предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Но чаще всего в подобных случаях не доходят до уголовных дел, ограничиваясь административной ответственностью», — пояснил адвокат «360».