Власть 01 января 2024, 16:06 Путин признал чрезмерную затянутость прямой линии Путин оценил эфир прямой линии фразой «все смотреть невозможно» РИА «Новости»

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Общая продолжительность совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина чрезмерно затянута. Полностью посмотреть трансляцию невозможно. Об этом заявил сам российский лидер в ходе общения с участниками спецоперации, проходящими лечение в госпитале имени Вишневского.

Путин пояснил, что приехал к бойцам, чтобы поздравить их с наступившим Новым годом, а также уточнить ряд вопросов, которые поднимались в ходе его общения с журналистами и россиянами в прямом эфире.

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«Если видели мою прямую линию, хотя бы частично. Там все смотреть невозможно: четыре часа — с ума можно сойти. Но некоторые вещи касались вооруженных сил», — заявил президент.

Глава государства добавил, что, в частности, возник вопрос о проблеме с жильем для военных. Он подчеркнул, что систему для решения этой проблемы запустили, она начала работать.

Президент добавил, что теперь раненым военным не нужно ездить в часть для получения необходимых справок и документов. Все бумаги они получат прямо в госпитале, где проходят лечение.

Президент добавил, что правительство выполнило все взятые на себя обязательства перед жителями. В частности, в России действует мощная система поддержки семей с детьми.