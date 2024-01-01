Важное 01 января 2024, 14:48 Путин 1 января прибыл в военный госпиталь имени Вишневского Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского в первый день нового года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в первый день 2024 года прибыл в военный госпиталь имени Вишневского. Глава государства пообщался с бойцами, которые проходят лечение в этом учреждении. Трансляцию встречи опубликовали в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Вы знаете, я приехал еще, конечно, поздравить вас с Новым годом, разумеется, но еще хотел посмотреть вот что», — отметил президент, напомнив о том, что в ходе его прямой линии ряд вопросов касался именно ВС РФ.

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Путин пояснил, что россияне задавались вопросом о том, что после ранения, излечения или даже реабилитации бойцам приходится ехать в свои части, чтобы там получать соответствующие медицинские справки и чуть ли не проходить военно-врачебные комиссии.

«В Минобороны говорят, что такого нет, во всяком случае, сейчас нет», — добавил он.

Тут же глава государства отметил, что в ведомстве ему сообщили, что в ходе лечения решаются и жилищные вопросы, и военные проходят допподготовку для того, чтобы иметь возможность дальше служить — те, кто хочет.

«Я хотел у вас узнать, что происходит на самом деле, так и есть, нужно куда-то ехать еще, чтобы получать соответствующие справки? Нет? То есть всё вы получаете здесь?» — задал вопрос Путин.