01 января 2024, 14:48
Путин 1 января прибыл в военный госпиталь имени Вишневского
Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского в первый день нового года
Президент России Владимир Путин в первый день 2024 года прибыл в военный госпиталь имени Вишневского. Глава государства пообщался с бойцами, которые проходят лечение в этом учреждении. Трансляцию встречи опубликовали в Telegram-канале пресс-службы Кремля.
«Вы знаете, я приехал еще, конечно, поздравить вас с Новым годом, разумеется, но еще хотел посмотреть вот что», — отметил президент, напомнив о том, что в ходе его прямой линии ряд вопросов касался именно ВС РФ.
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Путин пояснил, что россияне задавались вопросом о том, что после ранения, излечения или даже реабилитации бойцам приходится ехать в свои части, чтобы там получать соответствующие медицинские справки и чуть ли не проходить военно-врачебные комиссии.
«В Минобороны говорят, что такого нет, во всяком случае, сейчас нет», — добавил он.
Тут же глава государства отметил, что в ведомстве ему сообщили, что в ходе лечения решаются и жилищные вопросы, и военные проходят допподготовку для того, чтобы иметь возможность дальше служить — те, кто хочет.
«Я хотел у вас узнать, что происходит на самом деле, так и есть, нужно куда-то ехать еще, чтобы получать соответствующие справки? Нет? То есть всё вы получаете здесь?» — задал вопрос Путин.
Владимир Путин
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