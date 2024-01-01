Общество 01 января 2024, 15:51 Путин назвал мощной и сбалансированной систему поддержки семей с детьми в России Путин: Россия выполняет все соцобязательства перед гражданами РИА «Новости»

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В России все социальные обязательства перед гражданами выполняют в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. Эту тему в числе прочих глава государства затронул на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

«Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме», — подчеркнул президент.

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Отдельно Путин обратил внимание на меры, которые предпринимает государство для помощи семьям с детьми.

«Мы создали целую мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки семей с детьми. Это очень важно, имея в виду будущее страны», — пояснил глава государства.

В конце декабря минувшего года Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, указывал, что работа чиновников не должна останавливаться ни на минуту. Чем больше они делают, тем более широкий диапазон задач перед ними открывается, пояснил он.

Работать, по словам президента, необходимо на результат, чтобы простые люди могли видеть итоги этой деятельности в своей жизни.

«Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали — на уровне, на качестве своей жизни», — добавил Путин.