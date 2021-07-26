Путин привел в пример ЦКАД Подмосковья, говоря о новой дороге для Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин заявил, что петербургской агломерации нужно второе автомобильное кольцо. Обход нужно строить далеко от города. В пример глава государства привел ЦКАД в Подмосковье.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — сказал Владимир Путин во время совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Он отметил, что сейчас правительство выделило деньги из Фонда национального благосостояния для продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.

Президент Владимир Путин 12 июля запустил движение транспорта по заключительному участку ЦКАД в Московской области. Центральная кольцевая автодорога соединила все выездные магистрали Москвы, а также дороги федерального значения. Трасса расположена в 50 километрах от МКАД и идет параллельно дорогам А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо).