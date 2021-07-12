Последний участок ЦКАД замкнул кольцо. Рассказываем о правилах проезда по дороге

Президент Владимир Путин запустил движение транспорта по заключительному участку ЦКАД. Повышенный скоростной режим, развитая инфраструктура, удобная система оплаты проезда и бесплатная помощь сделают движение по главной кольцевой дороги московского региона быстрым, выгодным и безопасным. Путеводитель по использованию ЦКАД подготовил «360».

Куда ведет ЦКАД?

Центральная кольцевая автодорога соединила все выездные магистрали Москвы, а также дороги федерального значения. Трасса расположена в 50 километрах от МКАД и идет параллельно дорогам А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо).

ЦКАД состоит из пяти пусковых комплексов. По первому проехать можно от М-4 «Дон» до пересечения с А-107 в районе Симферопольского шоссе и от Калужского шоссе до А-107. На этом участке дороги есть четыре развязки, которые позволят выехать на Варшавское, Калужское и Киевское шоссе. Этот участок открыли 8 июля, и кольцо полностью замкнулось.

Старт движению транспорта дал президент России Владимир Путин.

«Спасибо всем участникам этого проекта. Большого, очень важного и нужного не только для центральной части страны, для Москвы, для Московской области, а для всех. Потому что трафик здесь очень большой. По сути, вся страна ездит», — сказал российский лидер.

Владимир Путин на открытии последнего участка ЦКАД. Источник фото: телеканал «360»

Участок ЦКАД-3 — самая протяженная часть трассы. Его длина составляет 105 километров. Он идет от М-11 «Нева» до Горьковского шоссе. Здесь располагаются 44 путепровода и 17 мостов, включая самый длинный — через канал имени Москвы. Развязки позволяют водителям выезжать на Дмитровское, Ярославское и Горьковское шоссе.

ЦКАД-4 протянулся от Горьковского шоссе до М-4 «Дон». Через развязки водители могут выехать на Носовихинское, Егорьевское и Новорязанское шоссе. Для проезда построены 46 путепроводов и 14 мостов.

Участок ЦКАД-5 для проезда транспорта останется бесплатным. Трасса длиной 76,4 километра начинается от А-107 и идет до Ленинградского шоссе. Водители могут съехать на Киевское, Минское, Можайское, Ратехинское, Новорижское, Волоколамское и Пятницкое шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

Экономия времени

Отсутствие перекрестков, светофоров и пешеходных переходов на большей части Центральной кольцевой автодороги позволяет машинам разгоняться до 110 километров в час. Эта норма действует для автомобилей массой до 3,5 тонны. Для большегрузов скоростной лимит установили в 90 километров в час. Повышенный скоростной режима позволит водителям сэкономить время, в отличие от альтернативных маршрутов.

Источник фото: телеканал «360»

Выстроенная на ЦКАД система «умной дороги» предотвращает аварии и не дает формироваться пробкам. Водители получают всю информацию об обстановке на трассе через электронные табло.

Вдоль дороги установлены системы фото- и видеофиксации, датчики погоды и другие устройства, позволяющие проводить мониторинг обстановки в режиме реального времени. Вся информация поступает в Центр управления ЦКАД, где специалисты анализируют полученные данные и публикуют сообщения для водителей.

Помощь на дороге

Для непредвиденных обстоятельств на ЦКАД и прилегающих к ней трассах работают мобильные бригады аварийных комиссаров. Вызвать специалистов можно круглосуточно по короткому номеру 390. При отрицательном балансе на телефоне можно набрать запрос *390#. На место аварийные комиссары прибывают за 10–12 минут.



Направить бригаду на помощь могут операторы единого контактного центра, если позвонить по номеру 2323 с мобильного телефона или 8-800-707-23-23 со стационарного. Вызвать аварийных комиссаров можно через терминалы, расположенные непосредственно на трассе. На место бригады приезжают в течение 10 минут.

Они помогут с ремонтом автомобиля, доставят топливо, потушат загоревшуюся машину, окажут первую медицинскую помощь до приезда врачей, проследят за правильностью парковки. Бригады помогают заблудившимся пешеходам, которые случайно выходят на проезжую часть.

Специалисты первыми приезжают в случае аварий. Место ДТП они ограждают специальными дорожными конусами и пускают бегущую строку на своей машине с предупреждением для остальных водителей. Все аварийные комиссары прошли специальную подготовку. Помощь они оказывают бесплатно.

Плата за проезд

Высокая скорость проезда, помощь в чрезвычайных ситуациях и отсутствие пробок на ЦКАД — главные плюсы дороги. За удобство проезда с водителей берут плату. Это небольшие суммы, которые максимально легко погасить.

Чтобы не тормозить движение, на трассе работает система «Свободный поток», через которую плата взимается дистанционным способом. Водителям не требуется останавливаться. На каждом участке пусковых комплексов установлены специальные рамки, которые считывают информацию с проезжающих автомобилей. Есть три способа оплатить проезд по ЦКАД. По одному из них можно получить скидку.

Проезд по билету

Проехать по ЦКАД можно по электронному билету. Он доступен для покупки в мобильном приложении и на сайте «Автодора», в центрах поддержки обслуживания и терминалах «Элекснет».

Для оформления билета водителю достаточно указать маршрут поездки по ЦКАД, дату и время выезда на трассу, номер и категорию своей машины. После покупки проездного можно отправляться в путь. Номер билета и данные об автомобиле попали в базу, а значит, рамки «Свободного потока» считают всю необходимую информацию и погасят билет.

Транспондер обеспечит скидкой

Для тех, кто ездит по ЦКАД регулярно, самый удобный способ оплаты — транспондер. Это небольшое устройство, которое крепится на ветровом стекле за зеркалом заднего вида. Этот гаджет можно купить или взять в аренду.

Его нужно зарегистрировать на сайте или в приложении «Автодора» и пополнить счет. Также деньги можно положить через банковские приложения. При проезде через рамки на ЦКАД система автоматически спишет плату за проезд.

Главный плюс использования транспондера — скидка до 40%. Она зависит от выбора маршрута и вида транспортного средства. Кроме того, участники программы лояльности «Автодора» получают дополнительную скидку от трех до 15%.

Пользоваться транспондером на ЦКАД можно, даже если средств на счете недостаточно. Главное — пополнить нехватку в течение пяти дней. Если этого не сделать, то оплачивать придется полную стоимость.

Оплата после проезда

Если проехать по ЦКАД нужно срочно, а времени на покупку билета или транспондера нет, то водитель может оплатить проезд после поездки. Сделать это можно в течение пяти дней через приложение или сайт «Автодор», в центре обслуживания и поддержки или терминале самообслуживания «Элекснет».

В специальном разделе нужно указать номер и категорию своей машины, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Система автоматически рассчитает стоимость проезда по трассе.

Сделать это нужно в течение пяти дней после поездки. Нарушителям грозят штрафы — от 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей до 5,4 тысячи рублей для большегрузов. Если водитель затянет с оплатой, то ему придется погасить и штраф, и плату за проезд.