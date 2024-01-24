Власть 24 января 2024, 15:07 Путин принял в Кремле лидера Республики Чад Путин встретился с президентом переходного периода Республики Чад

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В Москву прибыл президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби. Российский лидер Владимир Путин принял его в Кремле, сообщила пресс-служба администрации.

Переговоры прошли днем 24 января. Лидеры тепло поприветствовали друг друга и заняли свои места. На повестке встречи — перспективы развития двусторонних отношений в разных областях. Владимир Путин планировал обсудить с Махаматом Идрисом Деби международную и региональную повестки.

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Одним из направлений сотрудничества России с Чадом стало образование. В 2023 году гражданка республики Лондаджим Нгониам Стелла защитила диссертацию по культурологии в Московском государственном институте культуры. В Санкт-Петербурге прошел второй саммит Россия — Африка, по итогам которого приняли декларацию о партнерстве со странами континента в науке, спорте, охране окружающей среды и безопасности до 2026 года.