Власть 28 июля 2023, 23:29 Путин и лидеры Африки приняли итоговую декларацию саммита Путин и лидеры африканских стран согласовали итоговую декларацию саммита Россия- Африка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин и представители африканских стран приняли финальную декларацию саммита Россия — Африка и план действий Форума партнерства Россия — Африка до 2026 года. Документы опубликовали на официальном сайте Кремля.

Декларация содержит 74 пункта, в них внесена информация о сотрудничестве в сфере безопасности, науки, культуры, охраны окружающей среды и спорта.

Реклама

Российская сторона отдельно подписала с африканскими государствами декларацию о предотвращении гонки вооружений в космической сфере. Кроме того, страны утвердили декларации о борьбе с терроризмом и о предоставлении международной информационной безопасности.

Ранее глава государства заявил о запуске программы помощи африканским государствам по борьбе с инфекционными заболеваниями. Инициатива продлится до 2026 года, ее стоимость — 1,2 миллиарда рублей. Еще российская сторона списала государственный долг Африке на сумму 23 миллиарда долларов и выделит на развитие стран континента более 90 миллионов.