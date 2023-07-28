28 июля 2023, 23:29
Путин и лидеры Африки приняли итоговую декларацию саммита
Путин и лидеры африканских стран согласовали итоговую декларацию саммита Россия- Африка
Российский лидер Владимир Путин и представители африканских стран приняли финальную декларацию саммита Россия — Африка и план действий Форума партнерства Россия — Африка до 2026 года. Документы опубликовали на официальном сайте Кремля.
Декларация содержит 74 пункта, в них внесена информация о сотрудничестве в сфере безопасности, науки, культуры, охраны окружающей среды и спорта.
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Российская сторона отдельно подписала с африканскими государствами декларацию о предотвращении гонки вооружений в космической сфере. Кроме того, страны утвердили декларации о борьбе с терроризмом и о предоставлении международной информационной безопасности.
Ранее глава государства заявил о запуске программы помощи африканским государствам по борьбе с инфекционными заболеваниями. Инициатива продлится до 2026 года, ее стоимость — 1,2 миллиарда рублей. Еще российская сторона списала государственный долг Африке на сумму 23 миллиарда долларов и выделит на развитие стран континента более 90 миллионов.
Африка
Россия
Владимир Путин
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