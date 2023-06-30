Подмосковье 30 июня 2023, 17:47 Посол Республики Чад в России прибыл на защиту диссертаций студентов МГИК в Химках

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Делегация посольства Республики Чад в России посетила Московский государственный институт культуры в Химках. Визит приурочили к первой в истории защите диссертации гражданки Чада Лондаджим Нгониам Стелла по культурологии.

В вузе побывали чрезвычайный и полномочный посол Республики Чад в России Адам Бешир Махамуд, первый секретарь посольства Хассан Качаллах и первый помощник посла Абдулайе Махамат Соукайя. К делегации присоединилась директор департамента региональной политики, образования и проектного управления иинистерства культуры РФ Светлана Даниловна Ермакова.

Аспирантка из Чада представила работу на тему «Инкультурация африканских граждан в западноевропейких странах и в России».

«Московский государственный институт культуры гордится тем, что впервые в истории культурного взаимодействия наших стран подготовил высококлассного дипломированного специалиста в области культурологии для Республики Чад», — сообщила ректор МГИК Екатерина Кудрина.

Делегация познакомилась с профилями и направлениями в институте, посетила Центр прототипов и макетов изделий. Для гостей подготовили концерт, на котором выступили студенты театрально-режиссерского факультета МГИК.

«Очень рад побывать в таком университете. Здесь обучается много студентов, больше пяти тысяч, много разных кафедр. Я очень рад побывать здесь», — поделился Махамуд.

Стороны договорились о взаимодействии в сфере образования.

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