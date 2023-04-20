Власть 20 апреля 2023, 21:35 Путин принял отставку Усса с должности губернатора Красноярского края Президент Путин принял отставку Усса и назначил врио губернатора Красноярского края РИА «Новости»

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Замминистра финансов Михаил Котюков сменил Александра Усса на должности главы Красноярского края. Указ об отставке нынешнего губернатора и назначении врио подписал 20 апреля президент Владимир Путин.

Ранее днем Александр Усс сообщил, что на днях у него состоялась встреча с главой государства, в которой Путин предложил ему «работу на федеральном уровне». При этом Усс не сообщил, какую именно должность он займет. Но уточнил, что продолжит заниматься вопросами Красноярского края.

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