20 апреля 2023, 17:17
Путин предложил губернатору Уссу продолжить работу на федеральном уровне
Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне
Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ему работу на федеральном уровне. Сообщение появилось в Telegram-канале главы региона.
«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне», — написал Александр Усс.
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Предлагаемую должность он не озвучил. Новая работа подразумевает, что он будет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.
Александр Усс поблагодарил за доверие и поддержку главу государства и всех, с кем прошел через сложные моменты на пути к общим достижениям и успехам. Губернатор выразил уверенность в том, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных регионов России.
Ранее СМИ сообщили, что глава региона в скором будущем подаст в отставку. Высказывалось предположение, что он станет сенатором от Заксобрания Красноярского края.
Владимир Путин
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