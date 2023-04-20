Власть 20 апреля 2023, 17:17 Путин предложил губернатору Уссу продолжить работу на федеральном уровне Красноярский губернатор Усс сообщил, что Путин предложил ему работу на федеральном уровне Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ему работу на федеральном уровне. Сообщение появилось в Telegram-канале главы региона.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Реклама

Предлагаемую должность он не озвучил. Новая работа подразумевает, что он будет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Александр Усс поблагодарил за доверие и поддержку главу государства и всех, с кем прошел через сложные моменты на пути к общим достижениям и успехам. Губернатор выразил уверенность в том, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных регионов России.

Ранее СМИ сообщили, что глава региона в скором будущем подаст в отставку. Высказывалось предположение, что он станет сенатором от Заксобрания Красноярского края.