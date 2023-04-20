Важное 20 апреля 2023, 17:52 Путин предложил пост главы Красноярского края заместителю министра финансов Котюкову РИА «Новости»

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Главой Красноярского края станет замминистра финансов Михаил Котюков. Соответствующее предложение ему сделал президент Владимир Путин. Встреча главы государства с Котюковым прошла по видеосвязи, написал ТАСС.

Заместитель министра финансов поблагодарил президента за доверие и согласился. Он также пообещал, что применит в Красноярском крае весь наработанный потенциал, сообщило РИА «Новости». Котюков заверил, что в поле его зрения будут находиться вопросы развития коммунальной инфраструктуры, энергетического комплекса, транспорта.

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Сегодня Александр Усс, занимавший пост губернатора Красноярского края с 2018 года, заявил, что на днях встретился с Владимиром Путиным и получил от него предложение поработать на федеральном уровне. Усс отметил, что будет заниматься и темами социально-экономического развития края.

Перед этим источники СМИ анонсировали его отставку, добавив, что он, предположительно, станет сенатором от Законодательного собрания Красноярского края. Сам Александр Усс пока не уточнил, какую должность займет.