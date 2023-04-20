20 апреля 2023, 17:52
Путин предложил пост главы Красноярского края заместителю министра финансов Котюкову
Главой Красноярского края станет замминистра финансов Михаил Котюков. Соответствующее предложение ему сделал президент Владимир Путин. Встреча главы государства с Котюковым прошла по видеосвязи, написал ТАСС.
Заместитель министра финансов поблагодарил президента за доверие и согласился. Он также пообещал, что применит в Красноярском крае весь наработанный потенциал, сообщило РИА «Новости». Котюков заверил, что в поле его зрения будут находиться вопросы развития коммунальной инфраструктуры, энергетического комплекса, транспорта.
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Сегодня Александр Усс, занимавший пост губернатора Красноярского края с 2018 года, заявил, что на днях встретился с Владимиром Путиным и получил от него предложение поработать на федеральном уровне. Усс отметил, что будет заниматься и темами социально-экономического развития края.
Перед этим источники СМИ анонсировали его отставку, добавив, что он, предположительно, станет сенатором от Законодательного собрания Красноярского края. Сам Александр Усс пока не уточнил, какую должность займет.
Владимир Путин
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