Власть 21 апреля 2024, 15:36 Путин примет участие в заседании съезда РСПП Президент Путин поучаствует в пленарном заседании съезда РСПП Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании съезда российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства проведет совещание по ситуации с паводками. Съезд РСПП пройдет 25 апреля, на него пригласили руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство Банка России, указано на официальном сайте союза.

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Также Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, встретятся с с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали. Российский лидер вручит им государственные награды.

Не исключено, что Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Оно запланировано в графике президента на субботу.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Президент предложил обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой.