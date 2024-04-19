Власть 19 апреля 2024, 14:19 Путин предложил Совбезу обсудить госрезервы и работу с наркоугрозой Президент Путин предложил на Совбезе обсудить госрезервы и борьбу с наркоугрозой Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На встрече он предложил обсудить запасы госрезервов и меры по совершенствованию помощи населению в связи с наркоугрозой. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«У нас несколько вопросов сегодня, поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», — сказал глава государства.

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Затем президент передал слова заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву. О предстоящем 19 апреля совещании Путина с постоянными членами Совбеза сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства продолжит работать в Ново-Огарево в пятницу. После совещания у российского лидера запланированы закрытые рабочие встречи.