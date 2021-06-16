Путин прилетел в Женеву для встречи с Байденом

Российский президент Владимир Путин прилетел в Женеву, где он встретится с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщила газета «Известия».

Сейчас российская делегация уже выехала из отеля Mandarin Orienta и направилась на место проведения встречи — виллу Ла Гранж, уточнил ТАСС. Самолет Джо Байдена приземлился в Женеве сегодня утром.

В среду Владимир Пути встретится с американским президентом Джо Байденом. В 14:35 по московскому времени они начнут переговоры в закрытом для прессы режиме. В них также примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После начнется расширенная встреча и пресс-конференция. Главными темами обсуждения станет перспектива сотрудничества между странами, стратегическая стабильность и актуальная международная повестка.

В Белом доме США заявили, что Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию. В Кремле сообщили, что после саммита Владимир Путин тоже отдельно ответит на вопросы журналистов. По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, общение с прессой сейчас не первостепенная задача для обоих президентов.