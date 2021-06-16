Путин и Байден не станут проводить совместную пресс-конференцию

Как заявили в Белом доме США, а позднее подтвердили в Кремле, после саммита Путин и Байден проведут две отдельные пресс-конференции. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман объяснил в комментарии RT, почему это правильное решение.

По словам Фельдмана, общение с прессой сейчас — не первостепенная задача для обоих президентов. Главная цель — наладить дипломатические отношения и договориться о сотрудничестве между Россией и США.

«Сейчас главное — что президенты США и России вступили в прямой диалог после долгой паузы и на фоне серьезного напряжения в мире. Если они договорятся о какой-то конкретике, то мы и так об этом узнаем по дальнейшим шагам обеих стран», — пояснил Фельдман.

Также он отметил, что в погоне за сенсациями журналисты могут задавать неуместные вопросы, что невыгодно для обоих глав государств.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле заявили, что она продлится около четырех-пяти часов. Главными темами обсуждения станет перспектива сотрудничества между странами, стратегическая стабильность и актуальная международная повестка.