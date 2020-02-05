Наживающиеся на коронавирусе аптеки России могут остаться без лицензий

Ажиотаж вокруг коронавируса привел к тому, что взлетели цены на медицинские маски. Путин поручил найти тех, кто взвинтил цены, и лишать аптеки лицензии. В такой ситуации нельзя наживаться на людях.

«Лицензии надо у них отбирать, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — цитирует президента России Владимира Путина РИА «Новости».

Он добавил, что в России много аптек, поэтому закрытие нескольких точек никак не скажется на гражданах.

«У нас аптечная сеть довольно обширная, в известной степени может быть даже избыточная, поэтому если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет», — пояснил лидер страны.

Аптеки в некоторых регионах действительно резко подняли цены на медицинские маски и лекарства. Причиной стало распространение китайского коронавируса. В Курской области жители покупали маски, которые стоили в 35 раз дороже, чем обычно. А в Забайкалье ценник подняли в 10 раз.

Если где-то столкнулись с подорожанием в аптеках, то на Дальнем Востоке — в продуктовых магазинах. Жители заметили, что фрукты и овощи теперь обходятся дороже. Например, за кило помидоров в Хабаровске просят 800 рублей.