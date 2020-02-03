Цены на медицинские маски заломили в России из-за коронавируса

Цены на медицинские маски в некоторых регионах России резко выросли из-за коронавируса. Если в Забайкалье цены взвинтили в 10 раз, то в Курской области аптеки пошли дальше: там маски стоят в 35 раз дороже, чем обычно.

Реакция аптек, которые решили нажиться на вирусе, заинтересовала местные власти. Заместитель курского губернатора Ирина Хмелевская заметила, что действия торговых сетей «вызывают волнение и тревогу». Ее слова процитировал «Интерфакс».

«Уже вчера на территории Курской области, если до этого маска стоила один рубль, стоимость одной маски достигала 35 рублей», — подчеркнула чиновница.

Хмелевская с сожалением отметила, что местные власти никак не смогут повлиять на аптеки. Сейчас они пытаются договориться с ретейлерами, чтобы цены не росли такими темпами.

«К сожалению, кроме уговоров, иных правовых механизмов у нас нет», — заметила замгубернатора.

Глава Курской области Роман Старовойт поручил наблюдать за происходящим. В аптеках, заметил он, должно быть достаточно масок с учетом поднявшегося вокруг них ажиотажа.

Забайкальское правительство с аналогичной проблемой обратилось в краевое управление Федеральной антимонопольной службы, уточнил портал ZAB.RU. Жители региона пожаловались, что за сутки маски подорожали почти в 10 раз. Если в воскресенье они стоили чуть больше рубля за штуку, то в понедельник — уже 10 рублей.

«УФАС необходимо проверить цены на маски», — отметила и. о. зампреда правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова.

Необходимый запас медицинских масок в аптеках Забайкалья, по ее словам, появится только в марте. Раньше производители не смогут его обеспечить. В Чите трехгодичный запас масок распродали за неделю, уточнил официальный портал региона.

Дорожают не только маски: во Владивостоке из-за коронавируса в пять-шесть раз подняли цены на овощи.

Жертвами 2019-nCoV стали уже более 360 пациентов, в том числе один житель Филиппин. Зараженными признаны более 17 тысяч человек.