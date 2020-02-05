Помидоры по 800 рублей за кг заметили в Хабаровске

Коронавирус ударил по покупателям на Дальнем Востоке. Цены на овощи и фрукты продолжают расти из-за прекращения поставок из Китая. Например, за килограмм помидоров в Хабаровске можно отдать 800 рублей.

Фотоподтверждение появилось на сайте Pikabu. Так, за килограмм помидоров из Азербайджана придется отдать 799,99 рубля, за российские помидоры — 499,99 рубля.

Источник фото: Pikabu

Во Владивостоке цены чуть ниже. Килограмм турецких помидоров обойдется в 549,99 рубля, российские овощи можно купить за 250-430 рублей.

Источник фото: Pikabu

Российские ретейлеры перестали закупать у Китая и другие овощи и фрукты. Например, в магазинах Дальнего Востока и Приморья тяжело найти кабачки, баклажаны, перцы. Во Владивостоке подорожал зеленый лук (до 399 рублей за килограмм), огурцы теперь стоят в районе 600 рублей за кило. Раньше их можно было купить за 100−160 рублей. В Хабаровском крае ценник на болгарский перец подняли до 450 рублей.

Аграрии считают, что в России может возникнуть и дефицит чеснока, ведь 80% этого товара РФ закупает у Китая.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года, а уже в начале 2020-го он распространился и за пределы страны. По последним данным, жертвами вируса стали 492 человека. Еще более 24 тысяч заразились.