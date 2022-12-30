Важное 30 декабря 2022, 11:55 Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву весной Президент России Путин пригласил китайского лидера Цзиньпина в Москву весной Пресс-служба Кремля

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Китайский лидер Си Цзиньпин нанесет официальный визит в Москву весной 2023 года. Его пригласил президент России Владимир Путин во время переговоров по видеосвязи, написал ТАСС.

«Ждем вас, уважаемый председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву», — обратился Путин к Си Цзиньпину.

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Президент России выразил уверенность в том, что найдет возможность встретиться с китайским коллегой лично.

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Сегодняшние переговоры анонсировали в Кремле — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер пообщается с Цзиньпином еще до января, но на тот момент формат беседы не уточнялся.

Китай и Россия намерены укреплять сотрудничество и вместе содействовать созданию рационального и справедливого глобального управления. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, встретившись с китайским лидером в Пекине 21 декабря, передал ему послание Путина, в котором тот подчеркивал, что уверен в продолжении глубокого политического диалога с Китаем.