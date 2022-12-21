Мир 21 декабря 2022, 11:16 Китай выразил готовность идти на сближение с Россией Председатель КНР Цзиньпин заявил о готовности Китая идти на сближение с Россией "ВКонтакте"

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Китай готов пойти на сближение с Россией ради установления более справедливого глобального управления. Об этом по итогам встречи с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова привело «Центральное телевидение Китая».

«Мы готовы идти на дальнейшее сближение с Россией и продвигать наши двусторонние отношения в новую эру», — сказал он.

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Лидер КНР добавил, что его страна продолжит содействовать тому, чтобы глобальное управление стало более рациональным и справедливым.

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Встреча Медведева и Цзиньпина прошла 21 декабря в Пекине. После нее российский политик заявил, что стороны обсудили вопросы взаимодействия правящих партий обеих стран, экономическое и стратегическое партнерства.

Медведев также передал китайскому лидеру послание президента Владимира Путина, в котором он подчеркнул уверенность в продолжении глубокого политического диалога и развитии связей богатых связей между странами.