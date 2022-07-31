Путин прибыл на парад военно-морского флота в Кронштадте

Президент России Владимир Путин прибыл на парад в честь Дня военно-морского флота в Кронштадте. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, глава государства намерен выступить с речью. Также Путин по традиции осмотрит парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

Пресс-служба Кремля сообщала, что перед началом парада президент должен подписать указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, день «будет насыщенным». Накануне президент посетил в Кронштадте исторический парк «Остров фортов».

Ранее моряков поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что личный состав Военно-морского флота «наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий», а также успешно решает поставленные задачи по «обеспечению безопасности государства».