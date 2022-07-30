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    30 июля 2022, 23:19

    Путин посетил парк «Остров фортов» в Кронштадте

    Президент Путин посетил исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

    Юлия Шелковенко

    Президент России Владимир Путин вечером 30 июля осмотрел музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. Его сопровождали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщило РИА «Новости».

    Путин посетил парк «Остров фортов» в Кронштадте

    На прогулке также присутствовала глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Она рассказала, что 31 июля ожидается открытие третьей очереди парка. Здесь появятся пространства для досуга и спорта, фудкорт, облагороженный участок на берегу Финского залива.

    «Остров фортов» реализуется по поручению главы государства. Проект нацелен на развитие Кронштадта, создание на территории города образовательного и рекреационного кластеров.

    На минувшей неделе в Кронштадте прошел фестиваль ретроавтомобилей «Фортуна». Мероприятие, на котором было представлено порядка 500 экспонатов, заинтересовало почти 15 тысяч человек.