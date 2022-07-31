Шойгу заявил, что российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. Телеграмма размещена на сайте ведомства.

«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — подчеркнул Шойгу.

Благодаря ветеранам сохраняются традиции легендарных предшественников, добавил министр. Он поблагодарил тружеников судостроительных и ремонтных предприятий, которые вносят свой вклад в развитие ВМФ страны.

День Военно-морского флота в России в этом году выпал на 31 июля. Накануне президент России Владимир Путин посетил «Остров фортов» в Кронштадте, где ему показали третью очередь парка с пространствами для досуга и спорта.